稽核固定航線客船業者現場情形。（航港局提供）

春節連續假期到來，今年1月19日至30日長達12天的春節連假疏運期間，台灣本島與離島間8條航線預計開航1345航次，可提供28萬5757人次之運能。航港局說，為因應春節連續假期運輸需求，防範新冠肺炎疫情、確保乘船旅客安全；全力配合中央流行疫情指揮中心，落實各式船舶與海運場站的防疫工作。

航港局指出，因應農曆春節金馬民眾返鄉需求，於112年1月7日至2月6日實施「金馬地區民眾春節交通專案」，共計3條航線，金馬地區的民眾及陸配可先行向地方政府登記，屆時依名冊搭乘。

航港局表示，春節連假出遊及返鄉旅客眾多，儘管目前國內疫情已較為穩定，航港局仍不敢鬆懈，為降低疫情擴散風險，除要求國內客運航線船舶於每日針對重點區域清潔消毒4次，非每日開航者，於營運日開航前，每航次後清消1次。

針對交通船碼頭場站旅客進出動線、廁所等重點區域每2小時清消1次，每日執行1次深度清消，倘非每日開航者，於營運日售票前清消1次，除作成書面紀錄外，將持續宣導乘船民眾須攜帶身分證件、配合身分查驗，並於進入場站及客船時戴口罩。

航港局說，疏運期間如遇天候不佳或其他不可抗力因素影響客輪航行，該局已要求業者，應於營業處、候船室等處所張貼公告，並以網路、廣播等多媒體方式對外公布，航港局將於官網即時公告航班開停航資訊點選「為民服務」選項，於「航班表」項下查詢海運航班資訊。

春節期間民眾若有緊急特殊需求，航港局提供緊急服務電話：中部航務中心0963-138735。