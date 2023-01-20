屏縣啟動道路大掃除，降低空汙要讓民眾過好年。(屏縣府提供)

為迎接農曆年節到來，屏東縣政府環保局連續2天整合相關洗掃量能，進行重點道路年終聯合大洗掃作業，並持續啟動空氣品質不良應變機制。

此次全面協調單位公路總局第三工程處、屏東縣警局、砂石場及疏濬工程業者等單位，出動2台掃街車、22台加壓沖洗水車及2台灑水車及20名執行人員，全面進行清掃及查核工作，總計執行道路長度89公里，預計可削減262公斤PM10排放量。

屏縣府環保局表示，為了給返鄉民眾乾淨的回家道路，特地鎖定台1線、台3線、台22線、台27線及屏185線等砂石車輛經常行駛路段，配合空品不良應變作業，結合屏東縣營建工地、砂石場及洗掃街管制計畫合作，達成春節前整合相關單位聯合大洗掃。

同時協調砂石場及疏濬工程配合提早於春節前全面停工，統一調度洗掃機具及人力，並由環保局負責整合縣內大型工地及砂石場，在年前針對所轄認養區域需確實洗掃，同時需完成工區內整理，以防止道路揚塵逸散情形發生，減少空氣汙染。

環保局指出，春節期間協請各大型營建工地、疏濬工程及砂石場，每日皆需有指派聯絡人，建立共同管制窗口，有汙染立刻解決，以免有任何車行揚塵情事；民眾若發現居家附近營建工地、砂石車有汙染行為，可向環保局檢舉。