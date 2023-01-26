桃園一輛轎車停在夾娃娃機店門口，被人用筆在擋風玻璃上寫滿抱怨文，警方將依規定開罰。（翻攝自臉書「桃園爆報（二）／蔡依珍桃園傳真」）

一輛白色轎車停在桃園區三民路三段和青田街口，擋住超商和夾娃娃機店門口，因該路段非紅線，有民眾氣得在該車前擋風玻璃寫上滿滿的抱怨文，遭路過民眾拍下放上網，桃警指出，該車未停靠路邊40公分內，已依法逕行舉發，可處最高1200元罰鍰。

有網友在臉書「桃園爆報（二）」張貼照片，一輛白色轎車前擋風玻璃被人用白色筆寫上：「店門口營業，請勿久停，這裡不是停車場，會不會太過分，車停一整天，也不留電話。」占據整個擋風玻璃，發文者直說：「哇，感覺似乎堵到人家出路了，誰的車快來移車！」

因該車停在桃園區三民路三段和青田街口，在超商和夾娃娃機店門口中間，該路段沒有畫紅線，引發網友熱議，有人痛斥自私，有人說白線停車沒違規，但也有人直指該車輪胎都已經占據車道了，應該開罰。

桃園警分局指出，根據交通管理處罰條例第56條1項6款，汽車停車時應依車輛順行方向緊靠道路邊緣，前後輪胎外側距離緣石或路面邊緣不得逾40公分，經查該轎車已違反規定，轄區大樹派出所員警已依法逕行舉發，可處600至1200元罰鍰，呼籲駕駛人春節連假仍應遵守交通規則，以免影響交通秩序。