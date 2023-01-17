台北市長蔣萬安17日到榮濱商圈年貨大街發放發財金。（張芷瑜攝）

榮濱商圈年貨大街活動即日起至1月21日熱鬧開跑，今日起到除夕，每日將營業到晚上七時，台北市長蔣萬安17日上午到商圈拜年發放發財金，並與型男主廚吳秉承一起示範愛妻料理「鴻運麻婆燴鮮魚」，被問到老婆喜歡哪道料理，蔣萬安笑稱我煮的她都喜歡，炒熱現場氣氛。

蔣萬安一到榮濱商圈就和周邊商家及民眾拜年，並現場抽出商店街準備的生鮮魚貨，幸運抽到頭獎的民眾也開心表示，自己是第一個到場排隊的，接著則和型男主廚吳秉承一起示範愛妻料理「鴻運麻婆燴鮮魚」，因為市長夫人剛好在孕期，用在地的午仔魚做料理，能讓人體有效攝取膠質，被問到老婆喜歡哪道料理，蔣萬安則直言我煮的她都喜歡，炒熱現場氣氛。

蔣萬安表示，榮濱商圈有台北廚房美稱，販售商品種類多元，不論是生鮮漁獲、蔬果或熟食乾貨一應俱全，今日起到除夕，每日營業到晚上七時，除夕夜當日則營業到中午，讓大家能來多買生鮮食材，過年時與家人一起享用。

台北市榮濱商店街觀光協會理事長陳威遠則說，年貨大街已經辦了17年，商圈主打平價實在，今年主題是「過年講究不將就」，以販售新鮮好食材為主，漁獲都是早上從基隆批貨來很新鮮，蔬菜水果、南北貨都一應俱全，年節食品到榮濱商圈可一站購得，歡迎民眾及早來採買，把新鮮食材帶回家。

此外，台北年貨大街串聯各大年節商圈，民眾於1月6日至20日活動期間，到台北七大年貨商圈，包含迪化街商圈、榮濱商店街、後站商圈、華陰街北車商圈、台北地下街、艋舺夜市商圈、寧夏夜市商圈，與萌兔合影拍照後至商業處「我是商YA人」官方粉絲團貼文完成相關活動步驟，就有機會抽中多項家電好禮。

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