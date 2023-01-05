春節連續假期，南來北往聚會增加。台北市政府教育局調整寒假期間校園防疫措施，宣布11日起加碼發放公私立高中以下各級學校師生及幼兒園教職員每人1劑快篩試劑於寒假期間備用，維護師生健康安全。

為防止新冠肺炎疫情升溫，教育局提前調整寒假期間部分防疫措施，包含入校須量測體溫、用餐使用隔板，除運動、吹奏樂器類課程外，應全程佩戴口罩；各校原則不辦理100人以上之跨縣市或隔夜大型活動，若經評估有辦理需求，由學校防疫小組召開會議審查防疫措施計畫。

如寒假課程期間出現確診個案，教育局指出，就讀學校將發放曾於2日內接觸的同班師生，或曾摘下口罩共同活動15分鐘以上的對象發放快篩試劑。

此外，中央宣布去年12月1日起提供第6輪0至6歲學齡前幼兒免費領取1份（5劑）快篩試劑，教育局加碼於寒假開始前，發放國小至高中職編制內教職員工生及幼兒園教職員每人1劑快篩試劑於寒假期間備用，並提醒師生如有相關症狀須謹慎小心，除自行快篩外應儘速就醫。

教育局指出，預計11日再配發一批快篩試劑予各校，並提醒全市學校於應於寒假前完成口罩、耳（額）溫槍、酒精、環境消毒用品、快篩劑等防疫物資盤點整備，確保防疫物資整備提供無虞，加強寒假期間校園場地開放環境消毒；宣導教職員工生依中央建議劑次完成新冠肺炎疫苗接種，並避免出入人潮擁擠、空氣不流通的公共場所，以防呼吸道傳染疾病傳播。