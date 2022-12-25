副總統賴清德表態參選民進黨主席，吹響2024總統大選號角，未來可能的對手包括台灣民眾黨主席柯文哲；國民黨則以新北市長侯友宜和國民黨主席朱立倫被點名較可能參選。因此近日就有港媒指出，侯友宜若參選2024，除非選輸回來繼續把市長做完，「否則新北市將比其他縣市更早出現接班、交棒的問題，新北市長一職只有安排好優秀人才準備補位，才不會在大選階段讓侯友宜扣分太多」，引發討論。

根據港媒《中評社》的報導指出，這次國民黨在九合一選舉中大勝，氣勢如虹，對於接下來的2024總統大選，恐將陷入一波提名的競爭，而國民黨現在呼聲最高的除了有侯友宜、朱立倫之外，甚至還有中廣董事長趙少康，朱立倫身為黨主席，可以制定初選規則，而趙少康則擁有媒體聲量，加上這兩人目前都不具備民選首長職務，若是參選總統，侯友宜該如何突破，還有待觀察。

而該份報導更指出，侯友宜若參選2024，除非選輸後回來繼續把市長做完，否則新北市也將面臨接棒問題，而以目前來看，侯友宜並未安排明確的交棒佈局，若到時才趕鴨子上架，恐怕不讓新北市民接受，因此只有先安排好優秀人才準備補位，才不會在大選階段讓侯友宜扣分太多，同時對於美中台關係，侯友宜也不能再用一句「好好做事」帶過，對於2024總統大選，侯友宜的挑戰依然存在。