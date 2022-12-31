高端及其母公司基亞涉嫌內線交易，檢調29日兵分16路發動搜索，董事長張世忠以30萬、胞妹50萬交保。對此，《美麗島電子報》董事長吳子嘉30日就表示「百分之一百查假的，可以讓民進黨表示我有查高端了，這是在幫民進黨排除競選2024的障礙」，引發討論。

吳子嘉30日在網路節目《關鍵時刻》中表示，「百分一百查假的，從結論來看，這其中每一個人交保金額30萬、50萬，而這個炒作股票中間的獲利都是上幾十億的，獲利十幾億，交保金30萬、50萬，而高虹安獲利60萬，交保金60萬，他的交保金比高虹安還要少，這當然是查假的」。

吳子嘉更坦言，「為什麼突然突然要去搞內線交易？今天故意搞個內線交易，搞個30、50萬交保，這可以搞一年、兩年，搞到2024，還可以讓民進黨表示我有查高端了，這是在幫民進黨排除競選2024的障礙，這是唬爛的，有政治目的」，吳子嘉最後更說，「加上檢察官現在知道蔡英文、蘇貞昌要下台了，因此現在快點來跟賴清德表態，辦一辦給他看，先弄個起手式，等到蔡、蘇都垮了，就會開始扣押人，這檢察官故意在對賴清德示好，就如同『拔草觀風向』」。