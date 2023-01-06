新竹市長高虹安近期開挖「大秘寶」，會勘新竹棒球場的過程當中，為了解決排水問題隨機挖開淺層土壤，竟見到廢棄磚頭、石頭和電線，且證據之一的電線隔天還被工地主任拿去處理掉。資深媒體人吳子嘉5日在節目《關鍵時刻》指出，新竹棒球場一案恐牽涉到傾倒廢棄物，呼籲高虹安團隊往這個角度去查。

吳子嘉指出，新竹棒球場的工程裡面有一個是「地下停車場」，4億（實為3.2億）工程挖出來的土量應該很多，那這些土現倒去哪了？他強調，工程設計挖方跟填方要有基本平衡，棒球場上的土叫填方，因為棒球運動是專業，鋪設的土層有一定的配比，停車場挖出來的土一定不是廢棄物，應該是優質的土，這些土跑哪裡去了？

吳子嘉進一步強調，如果棒球場真的被人傾倒廢棄物，那施工、監造、甲方通通都犯法，「這個案子是不是重大犯罪行為，我看今天還談什麼棒球，這就是犯罪，一個傾倒廢土，另一個掏空公款。」他推測，挖方時地下停車場挖的數量跟錢都有得算，這個一貪可以貪汙好幾億，現在就看「林智堅有沒有簽字」。

吳子嘉也提到，市長有權力根據驗收規定嚴格執行驗收，現在處於驗收階段，要怎麼驗收第一個就是法律上的攻防；第二個則是本案在去年九月份時，新竹的司法單位就已經立案調查，把所有相關工程資料搬走了，這也是高虹安團隊應該要注意到的地方。