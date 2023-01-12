大腸是中菜中的一項重要食材元素，不過入菜前把腸子清洗乾淨很重要。上海一名女子昨（11）日在餐廳點了一份41元人民幣（約新台幣184元）的肥腸，沒想到吃到一半發現味道不對勁，用筷子仔細翻看才發現，裡面竟然藏有一坨大便！

據《搜狐視頻》旗下的《搜狐千里眼》報導，女子當天在餐廳點了一份肥腸，吃到一半時她突然覺得味道不對勁，當下她馬上錄影存證，直呼太噁心了，「這是啥玩意兒我都不知道，我感覺就跟那個屎一樣的」。

女子事後受訪表示，發現肥腸味道不對後，她仔細用筷子翻看該段肥腸，「裡面有一坨屎」，隨後就交給店員回收，獲得免單退錢和2瓶礦泉水，不過女子強調，「我並不滿意它（餐廳）這樣的處理方式，我覺得需要維權吧，就是噁心」，透露自己自從吃屎後再也沒進食。

對此，許多網友紛紛回應，「這已經是食安問題了吧」、「這下心裡陰影面積大了吧」、「剛吃完肥腸就看到這個」、「哪個餐廳，該發出來避雷」、「這就是我從來不吃肥腸的原因」、「謝謝，以後不吃肥腸了」。