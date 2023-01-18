中國國家外匯管理局副局長王春英今表示，展望2023年，外部環境仍存在不確定性因素，但大陸國內經濟有望總體回升，中國外匯市場有基礎、有條件保持平穩運行，跨境資金流動將更加穩定。

她指出，今年中國經濟運行有望總體回升。主要國際組織等機構預測，在全球經濟增長放緩的大環境下，中國可能成為唯一呈現經濟增速回升的主要經濟體。同時，中國堅持推進高水平對外開放，加大吸引外資力度，將繼續為跨境資金流動營造良好的政策環境。

王春英說，近期境外投資者持續恢復投資中國證券市場。外管局統計，去年12月，境外投資者淨增持73億美元境內債券和84億美元股票。1月上半月淨買入境內股票、債券合計約126億美元。相信在中國經濟增速企穩回升、人民幣資產吸引力增強，以及人民幣資產避險屬性凸顯等因素支撐下，外資將繼續穩步投資中國證券市場。

她還說，人民幣在跨境使用中的佔比不斷提升，有助降低跨境交易的貨幣錯配風險。去年人民幣收支在中國跨境收支中的佔比接近50％，較2016年提升20多個百分點。