許多人點外送時，都會特別在備註留言，說明自己希望嘗到的口味，讓老闆進行客製化。近日一位雞排店老闆分享，有客人點厚切雞排時，特別要求「梅粉要很多」，結果他真的撒上厚厚一層的紅色甘梅調味粉，讓許多網友看了笑說可能會因為加了太多料而被客訴。

原PO在臉書社團「爆廢公社二館」發文表示，客人在訂購餐點時，在厚切雞排的備註留下「梅粉要很多」的客製化要求，「好的，那我只好不客氣了」，於是在厚實的雞排上灑上厚厚一層、密不可分的甘梅粉末，只能從些許空隙和周圍窺見雞排的樣貌。

老闆在雞排上撒了厚厚一層梅粉（圖／翻攝自爆廢公社二館臉書）

對此，許多網友紛紛回應，「佛心店家」、「賺， 客人已經準備好一堆番茄跟芭樂了」、「這個比較像灑梅粉的時候蓋子分離」、「到底是要吃雞排還是吃梅粉」、「我就喜歡這種店家，買一片雞排連水果的梅粉都一起給你」、「我也愛梅粉，但這個可能太誇張了」、「結果被客訴撒太多整單免費」。

老闆則笑說，其實每當客人要求調味粉多一點時，他都會故意多灑，而非想藉此出名，「平常就很忙碌了 只要是客人說調味粉要多就會多灑，一直以來都是這樣」。