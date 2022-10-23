新竹有間公司1名主管才宣布自己將暫時停職離開公司，豈料，就有下屬在日後發電子郵件給全部門同事，並在郵件中寫著「三月是多麼值得慶祝的月份...送走..見不得人的髒東西和壞習慣」等語，而這封郵件事後也被這名主管發現，一氣將下屬涉及公然侮辱告上法院，求償150萬元。

依據判決書記載，新竹1間公司主管在今年3月3日表示自己將暫時停職不會回公司上班，豈料，1名謝姓下屬便在3月8日寄發電子郵件給這名主管曾帶領過的部門全體同事，在信件內容寫道「三月是多麼值得慶祝的月份，農曆春節過後，喜迎良好的、愉快的、乾淨的新氣象，送走腐敗的、噁心的、藏汙納垢的、見不得人的髒東西和壞習慣」，還表示要請大家吃雞排、喝飲料；事後，這名主管得知該電子郵件內容後，並認為這幾句話是在影射自己，讓他氣得將謝男告上法院，並求償150萬元。

謝男則表示，自己與該主管過去5年間，兩人並無過節與嫌隙，他提到當時該位主管與其他原本在竹北部門的6位同事，陸續將調回竹科總部上班，因此在年後要與這6位同事相聚，所以才寄發此電子郵件。

謝男也指出，該電子郵件內容是單純只因為過年後，部門同事皆迎來新氣象，表示開心的情緒，而他與同事過去有諸多不好的習慣，自認為應自省修正，但沒有任何影射該主管的意思，而且寄發電子郵件的時間與該主管停職的時間相隔甚遠，不知道為何該主管有這樣的聯想，並認為彼此間應有誤會。

新竹地院審理，勘驗證據後指出該電子郵件前後文，客觀上難以辨識謝男發文是針對何人何事，且郵件中始終未提到該主管的姓名、職稱、特徵，或是暫時離開公司的情況，認為郵件只是抒發心境言論，沒有損害該主管任何名譽與人格，判該主管敗訴，可上訴。