台中一名陳姓男子與該處民意代表發生行車糾紛，竟氣到朝該男的車子潑糞，反遭控告。台中地院審結，依犯公然侮辱罪，處陳男拘役35日，得易科罰金3萬5千元。可上訴。

判決書指出，陳男與台中某民意代表先前發生行車糾紛，陳男氣不過，竟於去年12月5日凌晨間前往民代位於台中市大雅區的住所，朝該男停放在家門前的轎車潑灑糞便，該男隔日起床後察覺愛車沾滿穢物，遂報警處理，全案由警方受理後查獲陳男涉案。

陳男接受偵訊時，坦承有朝該男的車輛潑糞，但認為自己並未涉犯公然侮辱罪，因為他潑糞時正值深夜，當時並沒有其他人，不認為行為構成公然等語。

台中地院審理時，法官指出，陳男朝該男的車子潑糞，其餘用路人與附近住戶當然有可能發現，該事發地點顯然屬於不特定人得以共見聞的公然狀態，符合刑法第309條第1項的公然要件。

此外，法官勘驗該民代接受檢察官詢問的陳述內容，民代稱，他看到車子時深感受侮辱，而且車子停在他家門口，他是鄉民代表，已經做10多年了，大家都認識他，他的車在家門口被潑屎，讓他覺得很丟臉，就連里長都跑來問他等。

法官認為，陳男為智識成熟的成年人，卻未能妥善處理行車糾紛，選擇以潑糞方式侮辱對方，考量陳男認罪，也有意願賠償損失等情狀，依犯公然侮辱罪，處拘役35日，得易科罰金3萬5千元。可上訴。