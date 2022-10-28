新北市一名陳姓男子約前女友A到家中理論，期間陳男竟持手電筒毆打A女，還強性硬上得逞。新北地院審理時，陳男辯稱2人是床頭吵床尾和，但遭到法官痛批行徑猶如恐怖情人，依剝奪他人行動自由及恐嚇危害安全等罪，應執行6月，又依犯強制性交罪，處3年6月徒刑。可上訴。

判決書指出，陳男與A女為前男女朋友關係，陳男去年12月間找A女到家中理論，未料A女赴約後，陳男先徒手壓住A女脖子，接著持伸縮手電筒毆打A女，還無視A女的拒絕，強行要求A女脫下褲子並性侵得逞，直到A女傳訊息向友人求救，A女友人偕同警方到現場，A女才順利被救出並報警處理。

豈料，陳男得知自己被A女控告，與A女通話過程中表示，「我買汽油潑妳全家啦，X你娘，你全家都走不了啦，妳媽也跑不了啦，妳媽腳麻掉啦（臺語）」、「妳再拿保護令來壓我妳試試看，看保護令壓不壓得住我」等語恫嚇。

陳男接受偵訊時，坦承剝奪A女自由與恐嚇A女，否認曾做出強制性交行為，稱他的確與A女發生性行為，但沒有強迫對方，認為自己與A女是「床頭吵，床尾和」。

新北地院法官審理時，勘驗A女的證詞，認為陳男僅因為與A女的情感糾紛，便剝奪A女行動自由，毆打A女並強制性交，甚至在知悉A女打算提告後，再次以恐嚇方式企圖迫使A女更改證詞，猶如恐怖情人的行徑，已經使A女身心嚴重受創，犯罪情節實屬重大。

法官認為，陳男僅承認剝奪他人行動自由、恐嚇犯行，對於違反A女性交的部分未見悔意，難認犯後態度良好，考量陳男從事外送員工作，月收入約5萬至7萬元等情狀，依犯剝奪他人行動自由罪，處5月徒刑，又犯恐嚇危害安全罪，處2月徒刑，應執行6月，得易科罰金18萬元。另犯強制性交罪，處3年6月徒刑。可上訴。