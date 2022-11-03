台中一名張姓男子家中雇用印尼籍女看護，未料張男去年間一時精蟲衝腦，強行硬上女看護，女看護起初隱忍，後來在朋友建議下報警處理。台中地院審結，依犯強制性交罪，判處張男有期徒刑1年7月，緩刑3年，期間付保護管束。可上訴。

判決書指出，印尼籍女移工曾為張男家中的看護，2人關係密切，未料張男去年4月間難忍性慾，向女看護提議發生性行為，女移工頻頻表示，「不要」、「痛」、「我怕」等語，未料張男仍粗暴硬上得逞1次。直到女移工向友人訴苦，才在友人建議下前往警局報案，經警方函送地檢署，由檢察官偵結起訴。

台中地院法官認為，張男明確聽見看護口頭表示抗拒發生性交，卻仍以違反看護意願的方式性交，已經涉犯刑法第221條第1項強制性交罪，考量張男與看護關係密切，僅因一時衝動、思慮不周犯案，犯罪後積極與女看護調解並賠償25萬元，女看護同意不追究刑事責任等，法官認為處以最低刑期猶嫌過重，客觀上有憐憫之處，故依法減刑。

法官審酌，張男只為了滿足個人慾望，無視看護的身體自主權，危害其身心健康並造成心理壓力，行為實在不妥，兼衡張男的犯罪動機、目的與智識程度等一切情狀，依犯強制性交罪，處有期徒刑1年7月，緩刑3年，期間付保護管束。可上訴。