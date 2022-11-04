衰老是每一個人的生命旅程，但隨著高齡化，接踵而來的健康問題逐漸影響日常生活。根據亞洲尿失禁顧問委員會的數據顯示，漏尿問題與年齡上升成正比，故使用日常輔助品為必要。以安親活力褲為例，無味無漏及超強吸水力等優勢，緩解漏尿帶來的困擾，成為長者日常的神隊友。

根據亞洲尿失禁顧問委員會過往調查發現，女性較男性有更大的漏尿機率，亞洲老年男性發生率是22%，女性則是35%，這其中也包含懷孕經歷、吸菸習慣、肥胖等問題，而且漏尿會降低長者出門意願，運動量減少使肌力退化，也因無法日曬降低體內維生素D的產生，一連串的因素恐造成骨骼疏鬆等健康問題；但是不論男女，除了以上提及的身體問題外，都有可能會延伸出失眠、憂鬱、社交孤立等心理因素，因此必須正視漏尿為日常生活帶來的困擾。

安親活力褲無味無漏，超強吸水力等優勢，緩解漏尿帶來的困擾，成為長者日常的神隊友。(圖:中時新聞網攝)

市售的成人紙尿褲多以臥床照護為設計導向，這讓輕症漏尿的長者望之卻步，並且穿脫設計多為黏貼式，使用起來十分不便，不過安親活力褲的貼心設計，全面照顧到長者的身心靈。它主打褲型穿脫，不需旁人協助可靠一人獨自完成，進而增加自信心；採用0.2公分的全芯體內棉，輕薄透氣，宛如穿內褲般舒適自在；擁有4公分的隔邊防漏，解決外漏尷尬的困擾；抑菌設計減抑制菌滋生及減少異味，可以吸收2-3次的尿量，減少日常不便。多重把關，幫助長者輕鬆接軌日常生活，外出也能好安心。

安親活力褲主打褲型穿脫，不需旁人協助可靠一人獨自完成，進而增加自信心，採用0.2公分的全芯體內棉，輕薄透氣，宛如穿內褲般舒適自在。(圖:中時新聞網攝)

誰說漏尿還是一個問題? 有了安親活力褲可以好好往外展現活力。目前產品在官網與各電商都能購買，實體店面包含連鎖藥局、賣場、福利中心皆有販售，並有優惠活動減輕民眾荷包的負擔。富堡致力於解決長者的漏尿問題，同時一掃需求者的心底煩惱，再次踏上快樂的外出人生。