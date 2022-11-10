百年靈（BREITLING）全台首店落腳台北101，邀請楊祐寧擔任開幕剪綵嘉賓，楊祐寧佩戴全球首發、要價180萬的Premier B21 Chronograph Tourbillon 42 Leon Breitling紅金陀飛輪腕表，愛不釋手，推說「老婆應該也會喜歡」，似乎想以此為藉口入手。

身為全球第一個佩戴百年靈陀飛輪限量表，楊祐寧覺得與有榮焉，但也坦承結婚生子之後，花錢變得更謹慎，買東西都要想很久，常得找些理由說服自己，例如購藏高價腕表時，就會想「這是要留給兒女的傳家寶」，還不忘拉老婆下水，推說「很多女生也愛戴男表」、「老婆戴陀飛輪會很帥氣」，反應居家男內心掙扎的模樣，讓人忍俊不住。

百年靈為了歡慶台北首店開幕，特別安排三款文化系列B21陀飛輪計時腕表Premier B21 Chronograph Tourbillon 42搶先登台，包括紅金款Leon Breitling、白金款Gaston Breitling和鉑金款Willy Breitling，三款陀飛輪各以創辦人家族成員命名，一套三款，全球限量50套。

百年靈Premier B21 Chronograph Tourbillon 42 Gaston Breitling白金款計時碼表，180萬元。（BREITLING提供）
百年靈Premier B21 Chronograph Tourbillon 42 Gaston Breitling白金款計時碼表，180萬元。（BREITLING提供）
百年靈Premier B21 Chronograph Tourbillon 42 Leon Breitling紅金款計時碼表，180萬元。（BREITLING提供）
百年靈Premier B21 Chronograph Tourbillon 42 Leon Breitling紅金款計時碼表，180萬元。（BREITLING提供）
百年靈Premier B21 Chronograph Tourbillon 42 Willy Breitling鉑金款計時碼表，210萬元。（BREITLING提供）
百年靈Premier B21 Chronograph Tourbillon 42 Willy Breitling鉑金款計時碼表，210萬元。（BREITLING提供）

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