百年靈（BREITLING）全台首店落腳台北101，邀請楊祐寧擔任開幕剪綵嘉賓，楊祐寧佩戴全球首發、要價180萬的Premier B21 Chronograph Tourbillon 42 Leon Breitling紅金陀飛輪腕表，愛不釋手，推說「老婆應該也會喜歡」，似乎想以此為藉口入手。

身為全球第一個佩戴百年靈陀飛輪限量表，楊祐寧覺得與有榮焉，但也坦承結婚生子之後，花錢變得更謹慎，買東西都要想很久，常得找些理由說服自己，例如購藏高價腕表時，就會想「這是要留給兒女的傳家寶」，還不忘拉老婆下水，推說「很多女生也愛戴男表」、「老婆戴陀飛輪會很帥氣」，反應居家男內心掙扎的模樣，讓人忍俊不住。

百年靈為了歡慶台北首店開幕，特別安排三款文化系列B21陀飛輪計時腕表Premier B21 Chronograph Tourbillon 42搶先登台，包括紅金款Leon Breitling、白金款Gaston Breitling和鉑金款Willy Breitling，三款陀飛輪各以創辦人家族成員命名，一套三款，全球限量50套。

百年靈Premier B21 Chronograph Tourbillon 42 Gaston Breitling白金款計時碼表，180萬元。（BREITLING提供）

百年靈Premier B21 Chronograph Tourbillon 42 Leon Breitling紅金款計時碼表，180萬元。（BREITLING提供）