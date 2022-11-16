新竹女中、新竹高中日前在校內舉辦新竹市長模擬投票，結果出爐，民眾黨候選人高虹安得票率高，卻因此被民進黨支持者「出征」。民進黨台北市長候選人陳時中今被問到是否譴責網軍這種作為？他說，「不敢譴責網軍啦！我如果譴責網軍，我馬上就被譴責了」

陳時中今到萬華進天宮參香時，被媒體問到這起事件表示，如果是本於事實的互相批評，大家都互相尊重。

陳時中競總總幹事吳思瑤今上午受訪也表示，「這個跟我們沒有關係」，陳時中是唯一一個在辯論會上提及18歲公民權的候選人。