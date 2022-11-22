2022九合一大選與公民複決投票11月26日舉行，中選會今提醒國人，投票當天選舉人、投票權人要記得攜帶國民身分證、印章與投票通知單，並佩戴口罩配合選務防疫措施，進入投票所投票，以保護自己與他人的健康權利。

中選會再表示，投票當天應配戴口罩進入投票所，並注意公職選罷法與公投法的相關規定，例如當日不可有任何競助選活動或是有干擾選務秩序之行為，也不能勸誘或妨害他人投票，以免被檢舉而觸法；佩戴的口罩部分，勿有政黨或候選人相關之標誌、圖像或文字等內容，也不能有候選人的姓名、號次，或競選口號等內容。

中選會表示，仍請民眾配合防疫措施佩戴口罩投票，投票日當天由於不可以有任何競助選活動或行為，所以投票進行時，也請勿穿戴或標示與政黨、政治團體、候選人有關之旗幟、徽章、物品或服飾；另依公投法規定，也請勿佩帶與公投案有關的文字、符號或圖像之貼紙、服飾或其他物品等進入投票所。