阿里山林業鐵路及文化資產管理處會同阿里山派出所前往取締規勸，當場發現43名遊客在鐵路上行走。（林鐵及文資處提供∕呂妍庭嘉義傳真）

阿里山林業鐵路及文化資產管理處會同阿里山派出所前往取締規勸，當場發現43名遊客在鐵路上行走。（林鐵及文資處提供∕呂妍庭嘉義傳真）

阿里山國家森林遊樂區內祝山支線因常有遊客行走在軌道路線上，因營運鐵路未開放民眾行走，加上除觀日列車等班次外，常有台車、工程車行經在軌道上，今林務局阿里山林業鐵路及文化資產管理處會同阿里山派出所前往取締規勸，當場發現43名遊客在鐵路上行走，甚至有拿旗子疑似領隊民眾帶頭，立即開立勸導單。

林鐵及文資處副處長周恆凱表示，近年眠月線森林鐵道景色優美，已成為熱門健行路線，由於民眾如走鐵道，因路面平坦，至少可省下半小時腳程，常有民眾為圖方便，捨棄塔山步道，直接行走在祝山線鐵道上，因此影響列車行駛安全。

因民眾走在鐵軌狀況實在太頻繁，今林鐵及文資處與警方前往取締，果然發現多達43遊客走在鐵路上，林鐵及文資處立即告知遊客已違反鐵路法第57條第2項規定，行人不得在鐵路營運路段、橋樑、隧道內通行，違反者將依同法第70條處罰1至5萬元，且沿途都有告示牌，呼籲遊客改道，以防範意外事故發生。

林鐵及文資處提醒，阿里山林業鐵路每天早上9點至下午3點30分，每隔30分鐘對開阿里山至沼平車站共12車次，欲前往眠月線的遊客，可搭乘林鐵至沼平車站下車後，沿著步道前往姊妹潭方向、並順著「塔山登山步道」指標，走到木棧平台登山口進入眠月線，因該路線位於臺灣一葉蘭自然保留區，進入之前需至林務局自然保護區域進入申請系統申請，經核准始可進入。