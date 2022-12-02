耶誕節即將到來，新加坡街頭、商場隨處可見聖誕樹等各樣裝飾，當地知名景點新加坡環球影城今年也恢復大型表演活動，除了聖誕老人領軍的馬戲團演出，現場還下起了「熱帶雪」。

過去2年受到COVID-19疫情影響，新加坡環球影城的耶誕活動規模縮水，隨著疫情緩解，今年是疫情爆發以來，首度恢復大型耶誕歡慶活動，一路持續到明年1月初。

新加坡環球影城是聖淘沙名勝世界旗下的景點之一。聖淘沙名勝世界度假村體驗主任甘農（Markham Gannon）接受中央社記者訪問時表示，今年推出的耶誕活動包括聖誕老人領軍的馬戲團盛會，由超過40位表演人員帶來演出，「這也代表度過2年非常冷清的時間，我們的大型表演活動正式回歸」。

出場表演的角色包括雪人及小小兵等觀眾熟悉的卡通人物。甘農說，這是適合闔家觀賞的耶誕秀，有絢麗燈光、色彩，搭配華麗的舞台服裝及舞蹈表演，「當然也不要被新加坡炎熱的天氣給矇騙了，因為現場會下很多雪」。

新加坡是熱帶國家，全年都是夏天，但環球影城利用泡沫打造「白雪」紛飛的景象，在場遊客穿著短袖也能感受濃濃的「冬季」耶誕氣氛，不禁驚呼連連。

隨著新加坡開放邊境，國際旅客逐步回流，環球影城的遊客人數也跟著回升。甘農指出，今年園內遊客人數保持穩定成長，特別是來自馬來西亞、印尼、泰國、越南、菲律賓、印度，甚至是澳洲的遊客。

他表示，遊客人數呈上升趨勢，「我們期待今年會有很棒的耶誕節，當然還有2023年」。

除了環球影城，新加坡另一知名景點、濱海灣花園同樣也有大型耶誕嘉年華活動登場，主打璀璨絢麗的燈光秀、遊樂設施及市集等。

另外，有如台北東區的新加坡烏節路街道上也佈滿大小不一的繽紛耶誕燈飾，充滿浪漫與節慶氣氛。（編輯：高照芬）1111202