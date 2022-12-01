口罩令鬆綁，指揮中心宣布今起室外免戴口罩，室內依舊要戴，但唱歌、主持或直播、拍照、吃東西等6情況除外，對此毒物科專家招名威表示，到現在還規定室內場所要戴口罩，覺得很無解，應該全面解禁才對，「該戴口罩的人會自動戴上口罩，其他限制真的放下吧。」

招名威昨天（11/30）在臉書表示，12月起開放戶外不必戴口罩，畢竟大家已經555天都戴口罩，真的很久，但看到「進入室內公共場所，或大眾運輸車廂也算室內，仍須全面配戴口罩」，還是覺得很無解。

招名威說，大可不必再限制室內戴口罩，因為病毒是透過飛沫傳播，疫情之後大家很潔身自愛，在公共場所或大眾運輸車廂內幾乎很少有人會大聲嚷讓，甚至口沫橫飛；再說，身體不適者大多會自行戴口罩，加上勤洗手、噴酒精也都已經成習慣，相較來自國外的遊客，台灣人的防護措施已經幾乎零缺失。

不過招名威表示，比較不能理解的是室內開放唱KTV、宴席逐桌敬茶敬酒可不用戴口罩，質疑一來有誰真的在KTV戴口罩唱歌過，還有誰在宴席逐桌敬茶敬酒不講話，「選舉期間有多少人在這種地方拜票，超多，誰戴口罩了？選多久了？三個月、六個月？要染疫早就大爆發了」，認為這種會口沫橫飛、大量傳播病毒的場合才真正該被限制。

招名威表示，制定政策還是要看社會現實的狀況，很多人早已經在室內拿下口罩，如果真的擔心病毒會大爆發，其實走回清零封城就好了，建議全面解禁，該戴口罩的人仍會自動戴上口罩，其他限制真的就放下吧。