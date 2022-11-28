九合一選舉結果，屏東縣長選舉開票過程及有效票數引發爭議，國民黨屏東縣長候選人蘇清泉僅以1萬餘票惜敗，並聲請驗票尋求翻盤。中選會強調，開票計票過程，全程既無異狀且精準正確。對此，國民黨直言，選務有瑕疵是事實，中選會不應該推卸責任、含糊帶過，要求中選會保全證據、即刻驗票，給屏東縣民及國人交代。

國民黨副發言人楊智伃表示，選舉結束當天，屏東縣開票速度緩慢、過程引發抄錄失誤、誤植等問題，選務有瑕疵是事實，中選會不應該推卸責任、含糊帶過；應該秉持選務中立、公正的原則，立即保全證據、啟動驗票，澄清各界質疑，給屏東縣民及國人一個公平的交代。

楊智伃強調，「全國各地開票都沒問題，屏東開票出現許多紛擾是事實」，屏東縣選舉結束當天的開票速度緩慢，還比投票人數最多的新北市慢了將近一倍的時間，到底出了什麼問題？中選會不用積極調查、公開釋疑嗎？

楊智伃說，開票當天媒體報導，計票員抄錄失誤，將民進黨縣長候選人周春米的得票數字，誤植、對調給國民黨縣長候選人蘇清泉，各界質疑這只有單一投票所？眾多投票所？還是整體投票數字？中選會不該用聲明輕描淡寫帶過。

楊智伃強調，「要有程序正義，才有實質正義」，屏東縣開票過程引發許多爭端，中選會有責任做詳實的調查、清楚的交代，立即保全所有證據，包括選票、廢票、空白票、未領票、名冊等，並展開驗票，還給屏東縣民一個公開、公正、公平的選舉結果。