一名女網友發現婆婆私下會在一個沒有她的LINE群組猛說她壞話，但平時相處卻看不出來，丈夫後來解釋母親有憂鬱症，她則崩潰不知如何面對婆婆；律師呂秋遠解答，該婆婆純粹就是不喜歡她，但完美的婆媳關係本就很難，最重要的還是丈夫想法，若丈夫總是「天下無不是的媽媽」態度，那就該果斷離婚。

一名女網友日前偷看丈夫手機，發現有個「夫家群組」成員沒有她，婆婆在該群族傳了許多罵她的話，例如白眼狼、沒禮貌、只會睡覺，婆婆還稱她「那個女人」，但婆婆在她面前卻完全不會表現出來，而是背地裡不斷抱怨，丈夫事後解釋母親有憂鬱症，發作時會亂講話、過度放大每件事，要妻子別跟生病的人計較，但她認為丈夫從未替她說話，還說婆婆其實很關心每個人。

該女網友說她不知道用什麼心態面對婆婆；律師呂秋遠發文回應，「有緣分的婆媳，就像是日本壓縮機一樣稀少」，尤其要婆婆把媳婦當成女兒看待更是難得，原則上婆媳關係就是敬而遠之，呂說不用擔心和婆婆關係黑掉，因為除非丈夫過世，對方永遠是婆婆，過度追求完美的婆媳相處，反而會讓過程變得很醜陋，反而順其自然就好。

此外，呂秋遠說問題主要出在丈夫，該丈夫把問題全歸咎憂鬱症，但憂鬱症不會胡亂罵人、表裡不一，婆婆會這麼做，純粹就是不喜歡該媳婦，而丈夫這時還選擇護坦母親，呂則說這代表一句話「天下無不是的媽媽，如果不是，那就是你不是」，若該女網友不想離婚，呂建議她試著加入夫家群組，並與婆婆直球對決，問對方為何不滿意她，如果丈夫仍質疑她破壞家庭和諧，那就直接提離婚。

呂秋遠最後提及「為什麼夫家的群組裡，沒有你？還是，在夫家裡，原本就沒有你。」文章吸引大量過來人共鳴，留言「自己無法掌控的事情，擔心也是多餘的」、「我是覺得繼續裝不知道就好，何必在意婆婆喜不喜歡自己」、「關於面對婆婆這件是認真就輸了！她永遠是妳的婆婆，妳在她們永遠是外人」、「最後一句很經典，也很讓人傷心」。