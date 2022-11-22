知名女星大S（徐熙媛）與前夫汪小菲的離婚協議一事鬧得沸沸揚揚，汪小菲被追討約500萬元的生活費，他氣得在社群平台接連怒噴前妻，連其他家人都被拖下水。對此，經常處理離婚官司的律師呂秋遠表示，離婚後要注意10個要點，也感嘆「婚姻中都不遵守承諾了，至少離婚以後，留點自己的誠信，當個信守協議的好人吧！」

呂秋遠今日稍早在臉書發文表示，從汪小菲和大S的此次爭議中，可以學到10件事，並羅列10點，讓大家參考，比如，離婚有兩種，一種是協議離婚，另一種是判決離婚；調解離婚，在法院進行，協助談判的律師很重要，好的律師讓你上天堂，能力不夠的律師會讓你進套房，千萬別覺得律師不重要，自己談就好；答應了對方的事情就要做到，請不要小看司法的力量等等。

呂秋遠指出，再婚當然是人生可以預期的狀況，就像是失業、公司倒閉、外遇一樣，這是人生中不可避免、有可能發生的傷痛，所以所謂的「情事變更原則」很難被法院採納，他也感嘆在婚姻中都不遵守承諾了，但至少在離婚以後，當個信守協議的好人。