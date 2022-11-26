汪小菲與前妻大S與因家用費爭議鬧得滿城風雨，甚至暴走發超過20則文砲轟徐家人，逼得大S發聲明澄清，張蘭也為此發10點聲明反擊，更強調「希望事情如聲明所說，到此為止」，不過卻自爆被握有未爆彈未揭發，希望大S能不計前嫌銷毀，對此，兩性專家欣西亞發文向汪小菲喊話：「當真是害你而不是幫你」。

兩性專家欣西亞表示台灣在綜藝節目上聽到的「嗶嗶」聲，是來賓不適當發言需要消音，才用「嗶嗶」聲帶過，而汪小菲在微博說了好多「嗶嗶」，據悉是罵人的髒字，不過近來滑到張蘭發十點聲明反擊大S的報導，讓她氣憤表示：「從頭到尾，小菲你最該嗶的其實是你老母，而且需要好長一聲，整集都消音，拜託她真的不要自cue再出來亂了，當真是害你而不是幫你」，暗指張蘭根本是豬隊友。

欣西亞表示原本以為「床毀人潮散」，推測「床墊犧牲自己能換來結束這場鬧劇」，沒想到結果並不如自己預測，反倒是張蘭跳進來攪亂狀況，坦言感到相當傻眼，對此，網友紛紛為大S抱不平：「小菲家的家庭教育真的很低劣，有母言傳身教能忍十年也算厲害了」、「IQ和EQ差是世界上最遙遠的距離」、「不怕神對手，只怕豬隊友」、「一個拼盡全力提油救火讓人敬畏的母親，一個是在失憶斷片的酒精散盡讓人操控的兒子」。