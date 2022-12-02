第三代蜘蛛人湯姆霍蘭德（Tom Holland）與電影中女主角千黛亞（Zendaya）因拍攝蜘蛛人電影而結緣，感情相當穩定。日前，網路瘋傳兩人已經訂婚，不少外媒們也紛紛報導這起傳聞，女方母親近日於個人社交平台上回應此事。

自從認愛後，各大社群平台關於湯姆霍蘭德與千黛亞的消息便鬧得沸沸揚揚，無論戲中場景抑或是戲外約會互動都成為大眾們焦點，更甚傳出訂婚消息，一時間讓媒體爭相報導，連外媒《Pop Hive》也在推特上指出湯姆霍蘭德與千黛亞據傳已經訂婚，引爆網路討論，讓不少粉絲們樂見這對螢幕情侶能夠攜手步入婚姻的殿堂。

Tom Holland and Zendaya are reportedly engaged! pic.twitter.com/21fja5puYz — Pop Hive (@thepophive) November 30, 2022

然而，外媒《Page Six》報導，千黛亞的媽媽克萊兒史托爾梅（Claire Stoermer）日前在個人社群平台上PO文，表示：「誘餌式標題（clickbait）是以聳人聽聞或誤導性的方式吸引對某些內容的點閱率，請大家小心。」字句中雖未點出人物姓名，但不免讓人聯想是在否認此前外傳女兒訂婚一事。

事實上，湯姆霍蘭德與千黛亞兩人都未避諱在鏡頭前放閃。此前也被拍到兩人一同遊覽巴黎羅浮宮。更有外媒報導指出兩人購買位於倫敦的房子，並於日後搬入。不外乎關於訂婚的諸多傳聞讓粉絲們看得一頭霧水，但不論結果為何，粉絲們還是相當願意給予這對神仙眷侶滿滿的祝福。