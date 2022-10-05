直擊》連闖多間民宅！竹北竊賊宛如「蜘蛛人」拆窗爬牆

新竹縣竹北地區自上月起接連有民眾住家遭竊，竹北警分局陸續接獲獲轄區民眾報案，稱住家遭不明人士闖入竊取現金、名錶等價值92000元的財物，警方循線逮捕31歲的王姓慣竊，竊得的名錶只賣2500元，錢都花光光。

透過影片可見，王姓竊賊拆下窗型排風扇，蜷縮身體逕自從縫隙爬入，宛如蜘蛛人般飛簷走壁進入住宅，搜刮民宅中值錢的現金與名錶後，隨即拍拍屁股走人。

竹北分局指出，竹北所轄內有2個住家遭竊賊闖空門，共竊取現金4200元、TISSOT豪致2014節日特別款、SEIKO PROSPEX 1970復刻綠鮑潛水機械錶及Gucci Blondie腰帶1個，總損失約92000元，

警方逮獲涉嫌住宅竊盜案的王姓慣竊。（竹北分局提供／羅浚濱新竹傳真）

王嫌竊得名錶以2500元買給鐘錶店，警方到鐘錶店取回。。（竹北分局提供／羅浚濱新竹傳真）

員警獲報後立即成立專案小組，循線追查並擴大調閱監視器，鎖定住宅竊案為王姓慣竊所為，警方查出王嫌住處後，埋伏將他逮捕到案。

王嫌被逮時竊得的金錢都花光光，並將竊得的名錶以2500元賤價買給鐘錶店，皮帶則認為不值錢就丟掉，警方到鐘錶店取回被害人遭竊的名錶，全案依竊盜罪移送新竹地檢署偵辦。

竹北分局呼籲民眾，住家加強防盜措施，隨時關閉門窗，避免宵小侵入，也提醒店家購買二手物品得當心，不要成為銷贓的幫兇而觸法。