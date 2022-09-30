張孝全（左）與江宜蓉分享主演《童話．世界》拍攝秘辛。（羅永銘攝）

男神張孝全相隔10年再度以主演《罪後真相》入圍金馬影帝，今（30日）他與江宜蓉一同出席另一部主演新片《童話．世界》記者會，「就是很開心、很榮幸」，也說自己平常不容易表現出激動，「但第一次確實會比較激動一些」，成為最大遺珠的江宜蓉也平常心看待，僅表示「有參與到這個作品就很滿意了」。

江宜蓉此次在片中與李康生有大尺度床戲，她坦言當初沒有想到床戲部分會拍這麼長，「剛開始脫掉衣服接受到冷空氣，會有點不習慣，後來比較適應溫度，我覺得真正的尺度是心境上的，我自己心裡比較考慮是身體上的情慾，有跟導演討論，認為這場戲有存在的必要性。」雖然李康生在片中是位狼師，但江宜蓉說李康生很愛講冷笑話，也會冷不防來關心幾句，「是一種不好笑到很好笑的感覺」，大讚他有一種獨特的喜感和角色魅力。

張孝全則覺得法庭戲最困難，「因為律師在法庭用字要精準，少一個字意思都不一樣，我會自己改掉，然後就會被導演糾正，也因為有很多面向，法庭戲整整拍了一天」。另外，前天名導關錦鵬喊話想跟他合作，張孝全不動聲色地搞笑表示「我現在就很激動」，更說「謝謝導演，我也很想跟你合作」。

該片描述女高中生愛上補習班老師的故事，目前張孝全的3歲兒子已上幼稚園，是否會擔心兒子的學校生活？他表示，父母平常就要教育一些正確的性知識和面對群體及霸凌的一些問題，同時要學會保護自己，透露已有教兒子打拳，「除了練手腳協調，還可以保護自己外，然後會打拳的小孩通常不會打人」。兒子也算活潑，回家都會分享自己在學校發生的事情。

張孝全也表示自己常會覺得「現在的小孩怎麼那麼成熟」，雖然還不知道爸爸的藝人身分，但不時就會做出一些令他驚訝的舉動，他舉例：「我平常騎車載他上學，家裡附近會有競選人員，然後過了幾天他在家中拿著板凳，背著書包站上去，開始模仿競選人員，我真的笑出來。」還分享，兒子最喜歡的超級英雄是蜘蛛人，每天回家都要裝扮成蜘蛛人，會不會一起扮？他笑說：「我扮能看嗎！」追問之下，才害羞透露自己會扮成鋼鐵人。

《童話．世界》10月7日上映。