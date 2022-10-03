大陸女星Angelababy（baby、楊穎）和前夫黃曉明育有5歲兒子小海綿，近日baby趁休假帶孩子出門玩，儘管沒特意打扮，仍被網友認出，而小海綿的身高也引起關注。

一名網友2日晚間在社群平台發文，表示在上海某個親子館看到Angelababy和小海綿盯著娃娃機，不禁讚嘆：「本人還是很美很nice的，臉好小哦～值了值了。」

Angelababy帶著小海綿現身某親子館，穿搭相當休閒。（圖’／微博）

照片中，Angelababy有別於電視上的打扮，戴著鴨舌帽和口罩，把美麗的臉蛋遮住一大半，頭髮也沒有精心整理，僅用鯊魚夾隨性固定；服裝部分，Angelababy穿著連帽外套和黑色長褲，整個人包得密不通風，與現場民眾呈現極大的對比，彷彿像是生活在不同的季節。

值得注意的是，5歲小海綿一段時間沒見，身高已經達到Angelababy的胸口，宛如暴風式成長，網友紛紛七嘴八舌地留言：「小海綿好高了呀」，PO文的網友也稱，小海綿當天特別頑皮，顯然他的個性較為活潑。

Angelababy、黃曉明今年1月官宣離婚，雖沒辦法繼續當夫妻，但他們成為合作父母，輪流照顧小海綿，5月Angelababy就被拍到帶著兒子到浙江某牧場樂園遊玩，當時兒子長到媽媽的腰部，時而牽著Angelababy的手，時而興奮地奔跑，Angelababy發揮母愛，不停地在後方叮嚀小海綿要注意不要摔倒。

當Angelababy忙於工作時，就換黃曉明接棒照顧，8、9月都有被拍到帶小海綿去親子餐廳、環球影城的照片，還親自在校門口排隊接兒子放學，兩人都是很負責任的父母，盡量給予孩子滿滿的愛。