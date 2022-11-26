大S和汪小菲為了家用費問題起爭執，連帶扯出的「床墊之亂」最近席捲社群，賈永婕日前跳出，詢問該公司是否有收到汪小菲或大S的訂單，對方第一時間查證表示沒有，後來發聲明表示為了尊重顧客隱私，不會評論客戶是否採購一事，大S昨也出手轉發，以示清白，事情看似就此落幕，未料大陸網友發現，該床墊去年的微信官方公眾號點名大S和安以軒新婚時曾購置千萬床王，讓外界霧裡看花。

汪小菲日前爆走，留言暗嗆具俊曄：「你個窩囊廢換個床墊行嗎？還他X的讓我付電費！」接著張蘭在直播中聲援兒子過去為了愛妻找了大品牌根據大S的脊椎量身訂製了天價床墊，要價約200多萬元，但未透露是人民幣或台幣，不忘酸：「左試右試浪費了10個床墊，最後給妳換上，妳捨得丟嗎？」

賈永婕曾代為求證千萬名床工作人員。（圖／翻攝自賈永婕的跑跳人生、大S 徐熙媛臉書）

張蘭發言引來網友依相關價格，猜測大S所躺的應該是典皇室御用品牌Hastens的頂級床款Vividus，有「床墊界勞斯萊斯」封號，然而大S日前將床墊退回S Hotel，卻被媒體拍到該床墊並非大家所猜的頂級品牌，實際上是市價10萬的英國床墊，引來「狸貓換太子」疑雲。大S經紀人則強調：「送去的就是大家關心的那張床，熙媛（大S）對床的品牌、價值從不在意，這張床當初也不是她買的，自然不會知道品牌！」

網友發現千萬名床曾點名大S、安以軒都是其客戶之一。（圖／翻攝自台灣傻事微博）

對此，賈永婕第一時間連絡上千萬床墊的公司人員，對方第一時間回應查證後應該沒有賣床給大S或汪小菲，接著聲明表示：「海絲騰對客戶隱私絕對是最高的宗旨，所以不會對於客戶是否採購有任何的評論，一切皆是媒體自行揣測，深感抱歉！」而微博網友挖出，2021年時，海絲騰微信官方公眾號曾發放訊息，點名安以軒和大S都是他們家的客戶，網友見此回應：「這個是不是打臉」、「這個文章是品牌方21年發的。應該不知道有一天還能蹭這樣的熱度吧」、「大S鞋都要穿貴的，我不信她床墊只用兩萬塊人民幣的」。