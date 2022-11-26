余天及李亞萍的二女兒余苑綺，今年8月直腸癌病逝，留下一雙兒女，而她生前遺願就是為女兒樂樂慶祝5歲生日，前天(24日)余筱萍和余祥銓各自PO出幫姪女慶生的影片，其中見到李亞萍難得露面，雖然消瘦不少，但氣色頗佳，更露出久違的笑容幫孫女慶生，讓所有人為之動容。

余筱萍日前在臉書PO出余家人幫樂樂慶祝5歲生日的照片，只見眾人對著鏡頭擺出燦笑，壽星樂樂更是笑得合不攏嘴，雀躍心情全寫在臉上，她也寫道：「樂樂5歲了生日快樂，願妳平安快樂健康，願妳開心美麗幸福，願妳天天被幸福快樂洗版，大家都一直永遠的愛著妳喔」，還不忘標記余苑綺的帳號，藉此告訴在天堂的妹妹，不用為一雙兒女牽掛。

余祥銓也在臉書PO出慶生影片，並寫下：「大家都好用心幫樂樂過生日，幸福的孩子，舅舅祝妳快樂不只生日當天，每天都要開開心心」，影片中除了看到大家熱情幫樂樂慶生，也見到久未公開現身的李亞萍身影，只見她摟著孫女樂樂，還在彼此臉上抹著鮮奶油蛋糕，更帶著孫女一起拆生日禮物，雖然身形消瘦不少，但看著孫女滿足的模樣，也露出睽違已久的笑容。

對此，網友紛紛留言：「好棒的舅舅，給小孩的愛=愛你的爸媽，安慰爸媽的心和天上的姐姐」、「看到他們兩姐弟那麼快樂，真的很感動，要永遠快樂喔」、「看了很感動，眼淚都在眼眶打轉」、「樂樂生日快樂，少了生你的媽媽在你身邊，但多了很多愛你的人」。