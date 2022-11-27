女星大S與富商汪小菲的戰火從本月21日至今還沒停歇，網路上又爆出許多黑卦，汪小菲與緋聞女友張穎穎兩人的墮胎對話的錄音檔被流出，氣得張蘭直奔警局報案，但昨(26)日晚間，她又被「坐檯小姐」爆料，曾經是酒店媽媽桑，過往的身分曝光嚇壞一票網友。

微博上「北京富華大廈阿蘭花城媽咪張蘭」帳號昨晚一連放出3個錄音檔，其中一個是汪小菲與張穎穎的墮胎對話，還有一個是汪小菲的直球告白張穎穎，而張蘭一聽錄音檔，更是臉色大變直接報警，直言一定會抓到造謠者。

張蘭被微博帳號「北京富華大廈阿蘭花城媽咪張蘭」爆出曾當媽媽桑。(圖/微博)

豈料，放出錄音檔的「北京富華大廈阿蘭花城媽咪張蘭」根本不怕，還直接在微博上發文表示：「張媽媽，您不記得我到了？1999年底跟您手底下幹過小姐名叫娜娜。」透露自己有一次遇到客人不結帳，張蘭替她出頭，甚至還拿槍指著他，「到現在我都記得您是當時北京第一媽咪，誰見了都要給幾分面子。」

雖然「北京富華大廈阿蘭花城媽咪張蘭」還附上了阿蘭花城歌舞廳的地址與商家簡介，但大多數網友認為這是假消息，因為歌舞廳不僅沒有工商登記紀錄，況且張蘭當時忙於經營俏江南，不可能會有時間當媽媽桑，勸張蘭都去了公安局就連這個爆料也快點去告一告，不然「夜場老鴇」的名聲一坐實，恐怕更難洗清名聲。