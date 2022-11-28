汪小菲近日在微博上與大S隔空開戰，汪母張蘭不忍兒子遭到輿論聲討，多次在直播中發聲護兒，屢屢以言語、動作、販賣物品等行為將炮火對準大S她們。此舉在網路上引發廣泛討論，紛紛湧入張藍的直播間裡，以金錢與留言支持張蘭的行為。豈料，近日有陸媒爆料，指出已經64歲的張蘭，之所以賣命直播，恐是因某些企業經營的隱憂導致。

近日，張蘭在直播間開嗆的行為，讓不少網友群情激憤，紛紛以金錢支持張蘭所賣的食品。據悉，此前張蘭販賣自家經營的「麻六記」食品，其中酸辣粉的銷售額創下了6000萬人民幣（約台幣2億6568萬元）的佳績。

然而，張蘭近日受訪表示「雖然網路銷量不錯，但實體商店是有損失的，所以才會靠線上帶貨來彌補。近期每天會直播10到12個小時，因為有很多在這20年內，陪她一路走來的老員工，所以必須要在網路上為麻六記帶貨，與大家共渡難關。」一時讓話題「張蘭稱每天直播10小時渡難關」衝上熱搜。多家陸媒先後報導，指出現在已經邁入64歲的張蘭，能夠從大老闆的身分紆尊降貴到現今不被主流認可的直播行業，背後付出的心血以及跟上潮流的努力，是常人難以企及的。

對此，在陸網上，不少網友紛紛留言支持，認為張蘭是個相當厲害的女強人，表示「60多歲還有這樣的實力與精力，真的很令人佩服」、「聽著很有擔當，但也顯現出當代員工們的艱辛」、「只有創業過的人，才懂得裡面的彎彎繞繞，真心為張蘭點讚。」