人氣直播主「天后闆妹」口條流利，時常會以優惠的價格販賣商品，因此擁有大批忠實粉絲，創下6億元的年營收，先前曾到綜藝節目《小姐不熙娣》作客，王思佳曾造訪她位於台中的豪宅，家中有不少價值千萬的精品，財力相當驚人，不過卻有網友指她直播中販賣的服飾配件疑似是仿冒品，對此天后闆妹也做出回應「不實的報導，我們保留感謝曝光的權利」。

有網友在Dcard上以「天后闆妹買名牌卻賣盜版？」為題，表示天后闆妹在雙11直播當中似乎出現了不少仿冒的商品，包含看似DIOR的帽子、TRIOMPHE的鞋子、LOEWE的圍巾，還有一個包上的「CHANEL」變成了「CHEANL」，直播中助理還遮住商品LOGO，並說現在臉書抓很嚴，目前直播似乎已經被刪除。另外一場直播中，出現了與品牌LOEWE很相像的圍巾，金額卻只要399元，可是在LOEWE的官網上，類似的圍巾要價1萬3千元，價格可說是天差地遠，這篇文章立刻引起許多網友關注與討論。

面對外界種種議論，天后闆妹今（30日）稍早回應：「記者們想要我給點什麼回應，在Dcard 因為『疑似』，而不是『查證屬實』被下架兩次的貼文…….我該說什麼」，文字中透露無奈心情，她最後強調「不實的報導，我們保留感謝曝光的權利」，同時宣傳自己舉辦的福利活動。

天后闆妹臉書全文。（圖／翻攝自天后闆妹臉書）

不少粉絲留言力挺：「人紅是非多，懂的人懂就好，我們最挺妳！」、「看到闆妹一路走來的努力及成果，真的很佩服也很感動」、「能有現在的能力，完全是靠你們自己一路努力打拼而來，不要管別人了，越看越氣」。