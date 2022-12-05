大S(徐熙媛)與汪小菲戰火持續延燒，大S日前被指豪宅是由汪小菲所購買，於是不滿地公開買房支出明細跟汪小菲借款單據，結果他仍不肯罷休，竟公開兩人離婚協議書，前婆婆張蘭更不時開直播罵人，沒想到大陸網友竟一面倒支持汪小菲，讓大陸律師鄧高靜替大S抱屈，特意發文列出5點抨擊汪小菲，連鮮少在微博發聲的大S留言點評：「明白、清醒、文明、教化，人人都該讀！」

鄧高靜律師指出，陸網的風向變成「欠錢不還」的人，反而被眾人追捧，甚至大S答應汪小菲借好幾千萬，要求寫個借據，都能招來網友責罵。鄧高靜說道，汪小菲可是用大S名字開酒店，利用了明星效益，再向大S借錢，結果名下沒有半點股份，借錢投資的錢也要不回來，感嘆「就這樣還要給全網罵心機罵綠茶，被他罵不要臉，好像欠錢不還的人是妳不是他」。

接著鄧高靜表示，離婚協議書寫明，若大S再婚或者與男友同居，汪小菲將不再支付房子電費，他要付的是孩子的扶養費及相關費用，結果爽約未能履行，大S只好向法院申請強制執行，引來汪小菲在網路放話不想付電費，引導輿論以為大S在討電費，前婆婆張蘭還開直播攻擊大S並趁機賣貨，「說妳才是心機女妳才是綠茶，好像欠錢不付的人是妳不是他。」

鄧高靜透露，大S在台灣法院訴請離婚，法院以調解書確認雙方解除婚姻關係，因此在台灣再婚完全合法，這一切大陸司法機關也認可，結果張蘭依然在直播中攻擊大S涉嫌重婚罪，引導網友對大S進行犯罪攻擊，「像是婚內出軌的人是妳不是他」。

鄧高靜微博發文全文。(圖/鄧高靜 微博)

鄧高靜也說離婚協議書寫明大S有權刷信用卡消費，而且不受再婚限制影響，汪小菲把刷卡紀錄和大S購買服飾一起發出來，引導輿論以為大S刷該信用卡，「像是把信用卡停了不讓對方依法院調解書刷卡的人是妳不是他。」

最後鄧高靜表示，離婚協議書載明哪些條款適與不適用再婚限制，但張蘭卻在直播不斷強調大S承諾不再婚，「像是妳簽的不是離婚協議是守寡協議」。