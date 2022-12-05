范瑋琪2020年因口罩失言風波，讓她經營多年的演藝事業跌至谷底，上個月復出重啟小型音樂會，不過卻在IG透露祖母過世的噩耗，沒想到才事隔半個月，竟傳出父親跌倒送醫搶救，仍未能從鬼門關前救回一命，於昨(4日)離開人世，短短時間內痛失兩至親，令人心疼不已。

范瑋琪父親疑似跌倒導致顱內出血，送醫住進加護病房，於昨(4日)宣告不治，范瑋琪得知噩耗後趕往台中醫院處理後事，對此，范瑋琪所屬經紀公司表示，范范的父親這幾年受帕金森氏病症所困，身體狀況大不如前，較為虛弱。在12/4(日)清晨，因失足跌倒，傷及頭部，送醫搶救後宣告不治。現階段范范和黑人先以處理范爸爸後事為主，也謝謝大家關心。

范瑋琪上個月復出演藝圈，重啟小型音樂會，雖然門票隨即秒殺，卻無預警宣布噩耗：「親愛的奶奶歸天家了，回到她最愛的上帝的身邊。享壽100歲。奶奶，安息主懷，我們永遠愛您想念您」，而她也透過經紀公司表示，奶奶是一百歲睡夢中安詳過世 ，而且是等第一天演出結束才離開，坦言非常難過，但至少奶奶生命相當圓滿 ，內心似乎也就沒那麼遺憾 ，不過半個月內痛失兩至親，仍讓人對她備感心疼。