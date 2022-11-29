女星范瑋琪2020年因口罩爭議，在私人臉書一席話引來輿論抨擊，被迫暫別歌壇近2年，今年她才開小型演唱會低調復出，受到粉絲的歡迎。沒想到困難接二連三，她創立5年的服飾品牌，竟拋出「結束營業」的震撼彈，但未交代原因，不少粉絲在底下焦急詢問：「還能退換貨嗎！？」

范瑋琪在2017年創立服飾品牌後，親自和員工開會、挑選布料及拍攝產品照，力求完美的認真態度，讓官方網站一度被顧客塞爆，哪知，28日該服飾品牌無預警在臉書、IG公告結束營業，並在東區舉行出清特賣會，有眼尖網友就說，2021年初該品牌官網就未再推出新品，甚至不斷在出清，疑似業績早就扛不住。

12月該品牌就將正式結束熄燈，該品牌已關閉社群的網友留言功能，大部分的貼文也已遭到刪除，只留下將舉行「史上最大出清特賣會」的公告，官網五件打三折，買三件更是下殺五折，而IG帳戶則轉為私人帳戶，甚至清空所有粉絲，讓大批支持者非常傻眼：「有說要結束嗎」、「還能退換貨嗎！？」