樂天桃猿啦啦隊人氣成員林襄，靠著甜美臉蛋和E級魔鬼身材，迅速升格成為新一代啦啦隊女神，IG吸引超過141萬粉絲追蹤。而近日推出寫真月曆的她，再度挑戰大尺度的造型服裝，一公開在個人IG的限時動態上，立刻掀起熱烈討論。

林襄自從2021年推出第一本寫真月曆後便大受好評，近日她又推出2023年寫真新書，令粉絲們興喜若狂，網路上也陸續公開她所拍攝的性感辣照。而在林襄限時動態上轉發網友的封面照中，只見林襄身上穿著一件超短的花色短背心，搭配屁股挖空的丁字褲與透膚絲襪，隱約露出性感南半球與性感的渾圓翹臀，加上她無辜的眼神，立刻電暈一票網友，紛紛表示「好襄好襄」、「好性感」。

事實上，林襄所穿的性感造型，在不久前所公布的影音檔中就曾曝光過，當時的林襄先是躺在地上，之後站起身展現凹凸有致的火辣身材，隨後她還換上白色的內衣褲躺在地上，同樣使飽滿雙球曲線一覽無遺，粉絲看到後紛紛表示「親愛的會不會太辣」、「我需要這個酷東西」、「超級辣」、「林襄就是這麼香」。

另外，林襄先前登上網路節目《懿想天開》時透露拍寫真的幕後祕辛，過去有過外拍經驗的她，自己在外拍時期從不拍攝大尺度照，攝影師也只找女生，但開始拍寫真後，認為大眾對於尺度的定義越來越模糊，「因為現在太多ㄋㄟㄋㄟ（胸部）免費的了」因此對她來說沒有『近乎全裸』，就是全裸。而面對酸民的攻擊，林襄表示「別人看不起我，我就要越做給他們看」將不支持的聲音轉換成動力，同時鞭策自己不斷進步。