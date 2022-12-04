樂天桃猿啦啦隊「樂天女孩」林襄是近期的流量密碼，一舉一動都是焦點。最近她在社群平台PO搭北捷的動態，自爆「水腫」，接著解釋較少發文的原因。

林襄從外拍模特兒出身，後來參加樂天女孩徵選，短短1年多就爆紅，除了發行兩本清涼寫真，還擔任《全明星運動會4》黃隊經理，成為新一代啦啦隊女神。為了往戲劇領域發展，她報名表演課程，今（4日）透過IG限時動態透露要去上課，並分享2則搭台北捷運的畫面。

只見林襄戴著棒球帽和口罩，僅露出一雙沒上妝的雙眼，低調地站在車廂大門旁自拍，並自嘲：「水腫」。下一則動態，林襄解釋自己較少發文的原因：「大家很關心我消失了，沒有啦，休假時習慣放下手機離開社群網路。」

除了挑戰演戲，吳宗憲（憲哥）看中林襄的高人氣和潛力，將她列入代班《小明星大跟班》的主持人名單中，讓懷孕晚期的吳姍儒（Sandy）可以安心待產；面對綜藝大哥的熱情邀約，林襄興奮地在電話中問：「憲哥，我可以嗎？」，此外，吳宗憲也公開另一個人選，就是近期大熱的前NBA明星魔獸（霍華德）。