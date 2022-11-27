啦啦隊甜心張語芯Yuxin，才剛結束個人首支單曲〈別偷偷想起我〉的宣傳工作，一邊又要忙著樂天桃猿專屬啦啦隊Rakuten Girls的工作，生活已被工作填滿的她，近期又推出全新的同名寫真作品《張語芯 YUXIN》，她說在工作中開始慢慢找到自己，在生活中，也開始懂得找到平衡。

現為中華職棒樂天桃猿專屬啦啦隊Rakuten Girls成員的張語芯，沒想到有ㄧ天會出寫真書，也沒想過能完成這麼重大的事情，「尤其是能讓自己的書出現在書店裡，我想這是我這輩子永遠不會忘記的里程碑。」

張語芯也說是一個集結了天蠍月亮水瓶、上升處女的奇怪又各種衝突的人類，有時連自己的行動都趕不上腦袋變化的速度。期待透過這本寫真紀錄著自己蛻變的樣貌，從拍攝到正式發行，大概經歷有將近2年的時間；在拍攝這本寫真時，心裏想著：「要怎樣讓你們看到更不一樣的我。」

她也坦承，其實一直對自己身體不是很自信，從小在科班長大接受很多專業訓練導致我骨架會比較大，然後肌肉線條也會比較粗壯一些，所以在某些角度就會比較不吃香，但為了讓自己能呈現更完美的體態在寫真書給大家看，嘗試各種減肥瘦身的不同方式，來讓自己的身材能更完美更精實，這一路走來好不容易。