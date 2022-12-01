紀錄片《哈利與梅根》(Harry & Meghan)將於12月上映，官方稍早釋出預告

幾個月沉寂後，影音串流平台網飛(Netflix)終於在稍早釋出薩塞克斯公爵夫婦紀錄片的預告，揭示兩人的愛情故事。除了集結交往以來一張張甜蜜照片閃瞎劇迷，最後梅根用一句「當賭注很高的時候，聽聽我們的故事不是更有意義嗎」犀利作結，讓網友看完倒抽一口氣。

綜合外媒報導，這部將於12月上映的紀錄片《哈利與梅根》(Harry & Meghan)，官方稍早發布了1分多鐘的預告片段，包括這對脫英夫妻一路走來經歷大風大浪，質疑聲從未平息，幾乎成了外界茶餘飯後的話題，就連隱私生活也備受威脅；這支預告片先是一句「為甚麼你們想做這個紀錄片」揭開序幕，接著出現兩人結婚典禮、遠赴非洲旅行的照片，以及大腹便便的梅根，難掩期待孩子出世的喜悅之情。

哈利語帶嚴肅說道，「門關起來沒有人知道發生甚麼事…」、「我必須盡一切可能保護我的家人…」

中間還穿插王室成員帶有敵意、仇恨的眼神看向鏡頭，溫馨氛圍急轉直下，配上刀刃揮舞的音效，令大批網友直呼，「我覺得很感動，同時也覺得緊張刺激，冷汗直流...」、「非常期待，只會越來越精彩」、「不再有隱私了，應該是實境秀才對」。

最後一幕給了梅根，說道「當賭注很高的時候，聽聽我們的故事不是更有意義嗎?」根據梅根早前的說法，首部紀錄片將聚焦在她與丈夫的愛情故事。