網飛（Netflix）公開了哈利與梅根新紀錄片的宣傳片段

威爾斯親王夫婦威廉和凱特睽違8年訪美，3天行程才進入第2天，弟弟、弟媳薩塞克斯公爵夫婦哈利與梅根就為眾所矚目的紀錄片宣傳，公開了其中精彩片段。

據《每日郵報》（Daily Mail）和《紐約郵報》（New York Post）1日報導，消息人士說，毫無疑問的，哈利和梅根挑這時機宣傳他們的網飛（Netflix）新紀錄片，無異是在「宣戰」，毀了任何停火的希望。

梅根夫婦除了公開許多私房照外，在影片帶到梅根坐在扶手椅內哭泣的相片時，哈利還以沉重的聲音配上旁白說：「門關起來，沒人看到發生了什麼事。」緊接著畫面轉到2019年時，威廉和凱特在倫敦大英國協日慶典（Commonwealth Service）活動中，表現出一臉冷漠，而哈利梅根則逆來順受地坐在他們後面。

Harry & Meghan. A Netflix Global Event. Coming soon, only on Netflix. pic.twitter.com/ysxaCcESP4 — Netflix (@netflix) December 1, 2022

1位王室消息人士說，哈利和梅根所傳達的訊息很清楚，「除了宣戰外，我看不出有任何人會以為還有別的意思。」而這長1分鐘的宣傳片似乎強烈暗示，哈利夫婦會迎頭面對有關他們和王室核心成員衝突的種種傳聞。