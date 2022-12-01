普台高中繼去年拿下「第12屆全國日語配音比賽」非主修日語組團體獎冠軍、最佳人氣團體獎及個人獎前三名之後，今年高一學生吳演音、馮瑞庭、郭睿洋、林宜柔、李祥、歐建甫再戰「第13屆全國日語配音比賽」，以流利清晰的日語發音、豐富精湛的聲情表現及精準到位的自製音效，再度蟬聯非主修日語組團體獎冠軍及個人獎前三名，為校爭光。

日語配音團隊在國三下學期即啟動培訓，經過長達半年的練習，在日文老師用心的指導下，練出強勁實力。6位同學皆是普台國中小直升生皆有一定的語言基礎，面對配音的新領域，不僅須克服背詞、吃螺絲及聲音不穩，每個人的語速精準度、聲音表情與角色的契合度更是奪分關鍵，從發聲、發音、咬字到情感表達細細雕琢，利用課餘時間進行團體集訓、剪輯片段及自製音效道具，經過種種努力，最終拿下好成績。

「優秀配音員獎」第一名的演音同學配「灰原」和「光彥」兩個角色，她表示甄選時選擇「光彥」配音，表現還不錯，後來接到「灰原」的角色，兩者反差大很有挑戰性，「灰原」的語速快、情緒平淡，剛開始一直抓不到「灰原」的神韻和精髓，透過老師指導反覆調音才漸入佳境，精采的表現獲得評審青睞，已通過日檢N3的她分享多背單字、在文法上下功夫是精進日文的好方法。替「柯南」配音的瑞庭同學已通過日檢N4，平日喜歡日本推理小說，因為非常著迷柯南而報名甄選，如願以償為自己的偶像配音，為了不漏氣，在發音和咬字上花了極大的心力，最後以優秀表現拿下第二名。同樣一人分飾兩角的睿洋同學配「目暮」和「元太」獲得第三名，因為學長姐去年的優秀表現，激發他的興趣和鬥志，從害怕上台到流暢配音，讓他知道「台上一分鐘，台下十年功」的不容易。

其他角色「歩美」、「隊長/風間警官」、「隊員」分別由宜柔、建甫、李祥同學配音，三人皆表示角色的情緒最需要揣摩，唯有跟角色共情才能詮釋得當，聲音表情才能到位，三人也分享提升日文的方法：將手機語言設定成日文，從有興趣的日文節目、刊物、音樂下手，無痛學習更有趣。

外語是打開世界大門的一把金鑰匙，普台提供每位學生從國小起開展日、法、西語的興趣探索及選修，直至國高中加深加廣，搭配主題情境式教學以及廣受好評的海外遊學，奠定外語實力，讓學子沉浸在自然歡悅的語言學習環境，教學成果有目共睹。