佳和集團前董事長翁茂鍾因炒股案判刑1年獲准易服勞役，竟串通目前已退休的麻豆警分局官田分駐所副所長楊博賢造假紀錄，觸犯業務登載不實文書罪，經最高法院駁回檢方上訴確定判刑1年10月後，翁茂鍾今天上午10時前往台南地檢署執行科報到，經檢方訊問後，發監執行。

據查，楊博賢因翁茂鍾曾經擔台南縣警察之友會理事長，加上翁在麻豆警分局報到執行時，即獲警界不詳姓名高級警官到場關照，為便利翁盡速取得社會勞動時數，竟與翁共同假造執行社會勞動的資料。

2012年1月5日至9月25日，楊員明知翁茂鍾未實際執行社會勞動，仍任由翁自行在社會勞動工作日誌上，填載不實的履行社會勞動日期及勞動時間，再指示值班員警簽名或核章，將不實內容的工作日誌交付南檢。

案經檢方提起公訴後，台南高分院考量楊員在偵查中坦承犯行，有改過之心且已高齡，判刑1年6月，緩刑4年，並命向公庫支付40萬元；翁茂鍾雖請求宣告緩刑，但因他對司法刑罰執行的公正性傷害甚鉅，並無暫不執行其刑為適當的情形，仍被判刑1年10月；檢雖提上訴，最高法院駁回確定。