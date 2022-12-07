浩角翔起將擔任高雄跨年主持人。（高雄市府提供）

白家綺將擔任高雄跨年主持人。（高雄市府提供）

2023高雄跨年《亞灣未來市演唱會》今（7日）公開第三波強棒卡司，宣布主持群由天團浩角翔起搭檔白家綺接下主持棒，倒數後的首組表演嘉賓則是搖滾天團八三夭，「這回到高雄跨年將準備適合一起吶喊的情歌，不管現場是一群朋友，還是無法跟心愛的人一起跨年的粉絲們，都能夠跟著唱。」

為了這次的260度雙面舞台，八三夭決定努力練體能，在寬廣的雙面舞台上跑動起來，與現場粉絲都「靠近一點」，希望將精彩表演與史上首次260度的雙面舞台結合，絕對讓現場氣氛High到最高點。

主持經驗豐富的浩角翔起及白家綺，過往就曾合作主持跨年活動，讓跨年晚會「笑果不斷」，這回又接下高雄跨年主持重任，身為「高雄通」的浩角翔起表示，每一年都可以到熱情的高雄覺得很幸福，回高雄跨年就像過年回家團聚的感覺，也發現高雄一年比一年更美！更興奮透露老婆小孩都很期待，搭上輕軌玩遍亞灣一帶，在美麗的高雄水岸散步，探訪鹽埕區的隱藏美味名單。

白家綺則是第二次主持高雄跨年，感動之餘也偷偷預告當天服裝要多辣有多辣，基本上是「地獄辣椒麵」等級，要大家都拭目以待，同時也向粉絲喊話想吃蒸餃、鴨肉飯、白糖粿等美食，至於跨年雙面舞台，已經準備好呈現特殊表演，絕對會帶來精彩的不同體驗。