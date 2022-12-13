維護食安，高市衛生局稽查傳統市場、果菜市場、餐飲業、大賣場及超市等通路販售的生鮮蔬果，7至11月抽驗118件蔬果結果出爐，12件蔬果農藥殘留不符規定，將依《食品安全衛生管理法》裁處。

衛生局公布12件農藥殘留不符規定的蔬果，分別為豌豆（向田社區超市、民族果菜市場、阿寶蔬菜批發、東齊生鮮超市）4件、芹菜（大港超市中崙店)）1件、辣椒（大港超市中崙店、大立生鮮超市、甲仙市場）3件、荔枝（熊媽媽買菜網）1件、青江菜（大寮愛國超市）1件、百香果（熊媽媽買菜網）1件及木瓜（欽仔水果部）1件。

衛生局表示，蔬果檢出農藥殘留不符規定，已違反食品安全衛生管理法第15條第1項第5款規定，依同法第44條第1項第2款規定，可處6萬元以上、2億元以下罰鍰。衛生局已責令來源廠商及販售業者即刻下架該批產品，9件移他縣市所轄衛生局依法處辦，2件衛生局已依法處辦，1件移高雄市政府農業局處辦。

衛生局呼籲，農友於栽種蔬菜水果施用農藥時應正確施用農藥，販售業者也應要求賣方提供完整產品交易憑證並保留，另將產品外箱來源資訊拍照存證，以利後續追查不合格產品來源，達到源頭管理。

衛生局提醒民眾，選購蔬果時可挑選具有產銷履歷等可溯源之農產品標章，以確保安全。食用或烹煮蔬菜前，以流動清水清洗，就能有效降低健康風險。本市稽查結果可逕上高雄市政府衛生局網站「食品衛生專區」查詢。