韓國政府預計23日公布室內戴口罩規定等防疫調整方案。據韓媒報導，目前討論傾向兩階段解除室內配戴口罩規定，最快在春節前就可能適用。

韓聯社報導，目前多數意見傾向在明年1月中至農曆春節前開始放寬室內口罩規定，但依國內疫情變化仍有可能延後實施。

多名相關部會官員表示，政府規劃第一階段除醫療機構、大眾交通等人群容易密集接觸的密閉空間外，其他場所「必須戴口罩」的規定將調整為「建議」，第二階段則全面解除。

未成年者居多的學校、幼稚園都屬第一階段放寬範圍，高齡族群經常出入的超市賣場則還在討論。一名官員透露，也有意見認為餐廳、幼稚園等場所應另行歸類，採三階段放寬，保留後續進行專家會議時的討論空間。

第一階段實施時間點最快可能落在明年1月21日之前，做為給韓國國民的「春節禮物」，參與韓國國家傳染病危機因應諮詢委員會會議的專家指出，目前預測冬季疫情可能在1月中觸頂，因此考慮以此做為口罩規定落日的起點。

但也有衛生官員認為，近期疫情仍有擴散可能，預定19日召開的諮詢委員會發表疫情預測將是重要指標。中央防疫對策本部日前在專家會議中提出的評價指標，包括新增確診數與基本再生指數、重症病床使用率、新增重症患者數、高風險族群接種率等。

韓國本週單日新增確診數多在6至8萬多例，平均一天新增6.5萬例，主要是新型變異病毒株BN.1擴散快，加上病毒型傳染病好發於冬季所致。（編輯：韋樞）1111218