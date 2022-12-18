近年來電商平台盛行，在家購物、外送蔚為風潮，特別是新冠疫情爆發後，各家業者業績更翻倍成長。但立法院預算中心調查發現，法務部矯正機關自營產品展售商城近年來成長趨緩，業績也未因疫情受惠，近日還調漲物價，營運雪上加霜。

法務部為拓展各監所自營作業產品銷售管道，2007年6月建構「矯正機關自營產品展售商城」，希望藉由網路聯合展售方式，整合各展售機關的自營作業產品資訊，方便消費者在網站上瀏覽訂購，也擴大自營作業產品曝光度與行銷管道。

但矯正機關自營商城成立16年多來，至今年8月累計僅3萬3956名會員，近年還成長趨緩。此外商城銷售金額自2018年起也反轉向下，由年收807.7萬元，到去年度僅剩570.9萬元，3年間減幅達29.32％。

特別是2020年新冠疫情爆發後，民間網路購物平台均蓬勃發展，但矯正機關自營商城近年有效訂單筆數，還自2020年的2555筆，至去年全年已減少為2433筆；銷售金額也從2020年全年的738萬元，至去年已剩570.9萬元。

而今年1至8月，訂單更僅951筆，銷售金額累計194.3萬元，推估全年銷售狀況，相較去年更可能直接腰斬。

只不過近年來原物料價格與人工成本節節攀升，對外界以為自成小天地的矯正機關自營商城仍造成衝擊，從去年初至今年8月底止，商城已有166項產品調整價格、3項雖維持原價卻減少內容物，合計共影響941項商品，占商城品項17.91％。

其中有9項商品漲幅還超過三成，台北女子看守所產製的8入綠豆椪漲幅最大達68.75％，同屬台北女子看守所產製的綜合禮盒（素）漲幅也達50％，嘉義監獄產製的長袖內衣漲幅達46.67％，台北看守所產製的黑芝麻瓦片漲幅也達四成。

立法院預算中心擔心，反映原物料等成本調漲價格無可厚非，但部分商品漲幅過大，恐更影響消費者購買意願，要求矯正機關未來應控管相關商品生產成本，自營商成也應加強宣傳，提升自營產品銷售量。