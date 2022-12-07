北京清華大學國際關係研究院院長閻學通近日表示，無論2024年美國總統選舉結果如何，美國對中國和俄羅斯的政策都不會改變。

俄羅斯衛星通訊社報導，閻學通以英語向「普瑞馬可夫閱讀論壇」（Primakov Readings Forum）國際峰會發表講話時指出，美國將繼續在烏克蘭對抗俄羅斯，而且也不會把自己的主要壓力從中國轉移到其他人身上。這意味著，美國將把中國當作全球唯一的巨大挑戰。

閻學通強調，「誰來執政美國，哪個黨贏得了選舉都不重要，他們將不會改變對中國和俄羅斯的這個政策。因此拜登繼續這個政策，下一任美國總統，是誰不重要，他還將繼續現有政策。」

閻學通認為，不可能阻止中國與美國的競爭，但是需要阻止與美國發生衝突；他補充說，美國對抗俄羅斯的政策也將不會改變。美國將繼續與中國進行經濟合作，但是力爭進一步限制與中國的技術合作。

閻學通說，美國已經不再向世界提供自己的領導力，因為美國的資源已經不允許他這麼做。

從2015年舉辦至今的「普瑞馬可夫閱讀論壇」，是政治家、外交官以及國際關係和世界政策領域專家的年度國際會議，以紀念俄羅斯前總理普瑞馬可夫（Yevgeny Primakov）。